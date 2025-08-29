Grünau geht nach Blackout im Tivoli komplett unter

Nichts zu holen im Tivoli! Westligist Grünau kassierte Freitagabend bei Wacker Innsbruck eine herbe 0:5-Klatsche, während Kuchl das Derby gegen St. Johann für sich entschied.
Für den Verein ist das ein Highlight“, sagte Grünaus Sektionsleiter Rottensteiner vor dem Schlager bei in Innsbruck. Dass die Reise nach Tirol aber keine Kaffeefahrt ist, merkten auch die 35 mitgereisten Fans aus dem Flachgau rasch. Im Tivoli hatte die Mannschaft von Trainer Christoph Knaus schlichtweg keine Chance. Unterlag dem Aufstiegsfavoriten verdient mit 0:5. Zwischen dem ersten und vierten Gegentreffer lagen sogar nur 13 Minuten. „Ein echter Blackout von uns“, haderte Grünau-Trainer Knaus, der am Ende froh war, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.
Ohne Gegentor blieb hingegen Kuchl. Die Tennengauer gewannen das Derby gegen St. Johann klar mit 3:0. „Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Dosenöffner war sicher der zweite Treffer nach der Pause“, war Trainer Tom Hofer zufrieden.
Regionalliga West: W. Innsbruck – Wals-Grünau 5:0 (4:0). Tore: Tekir (29.), Kopp (36.), Yilmaz (38.), Lorenz (42.), Kunze (90.). – Kuchl – St. Johann 3:0 (1:0). Tore: Brückler (39., 73.), Mühlbauer (49.). – Heute: Lustenau – FC Pinzgau, Lauterach – Dornbirn (beide 16), Bischofshofen – Reichenau (17).
