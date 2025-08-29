Grünau geht nach Blackout im Tivoli komplett unter

Für den Verein ist das ein Highlight“, sagte Grünaus Sektionsleiter Rottensteiner vor dem Schlager bei in Innsbruck. Dass die Reise nach Tirol aber keine Kaffeefahrt ist, merkten auch die 35 mitgereisten Fans aus dem Flachgau rasch. Im Tivoli hatte die Mannschaft von Trainer Christoph Knaus schlichtweg keine Chance. Unterlag dem Aufstiegsfavoriten verdient mit 0:5. Zwischen dem ersten und vierten Gegentreffer lagen sogar nur 13 Minuten. „Ein echter Blackout von uns“, haderte Grünau-Trainer Knaus, der am Ende froh war, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.