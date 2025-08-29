Eisbullen-Ikone sorgt für Sieg im „Auswärtsspiel“

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist mit einem Sieg in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Gegen den polnischen Vertreter aus Tychy taten sich die Bullen lange schwer, kämpften dabei daheim auch mit einem Auswärtsspiel. Am Ende rettete abermals Thomas Raffl.
Die Partie in der Champions Hockey League gegen GKS Tychy bildete nicht nur das Pflichtspiel-Debüt von Bulls-Coach Manny Viveiros. Es war eigentlich auch der Heim-Auftakt in die neue Spielzeit. Eigentlich? Das Match gegen den polnischen Meister hatte mit einem Spiel vor den eigenen Fans wenig zu tun. Circa 400 schlesische Schlachtenbummler kamen und verwandelten die Eisarena in ein stimmgewaltiges polnisches Volksfest – selbst der Hallensprecher hatte Probleme zu den Salzburger Zuschauern durchzudringen.
Wir haben den Glauben nicht verloren und sind belohnt worden
Thomas Raffl
Auf dem Eis nahm aber das „Auswärtsteam“ aus der Mozartstadt gleich das Heft in die Hand: Nissner vollendete bereits nach 20 Sekunden einen schönen Spielzug der Paradelinie. Auch danach ließen die Viveiros-Cracks nicht nach, wie angekündigt setzten sie Tychy mit Schnelligkeit und Härte unter Druck . Das 2:0 sollte vor der ersten Pause aber nicht mehr fallen.
Flaute im Mitteldrittel
Wie schon des Öfteren in der Vorsaison flaute das Spiel der Salzburger im Mitteldrittel ab. Die „Dreifärbigen“ kamen immer mehr in das Match und auch zum Ausgleich. Michi Raffl nahm zum zweiten Mal auf der Strafbank Platz. Monto nutzte das ungeordnete Penalty Killing des Eishockeyliga-Meisters und ließ das Tollhaus jubeln – 1:1.
Im Schlussabschnitt war der polnische Kasten unter Dauerbeschuss: Thaler (einmal Stange, einmal gehalten), Auer, Lewington und Co. ließen zahlreiche Chancen liegen, an Goalie Fucik gab’s scheinbar kein Vorbeikommen. Bis Tom Raffl für die Erlösung sorgte: 36 Sekunden vor Ende netzte der Kapitän, der anschließend auch zum 3:1-Endstand ins leere Tore einschob. „Wir haben den Glauben nicht verloren und sind belohnt worden“, strahlte der Siegtorschütze. Morgen geht’s gegen Bremerhaven, die Deutschen siegten zum Auftakt beim CHL-Champ ZSC Lions mit 3:2 n. V.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.