Eisbullen-Ikone sorgt für Sieg im „Auswärtsspiel“

Auf dem Eis nahm aber das „Auswärtsteam“ aus der Mozartstadt gleich das Heft in die Hand: Nissner vollendete bereits nach 20 Sekunden einen schönen Spielzug der Paradelinie. Auch danach ließen die Viveiros-Cracks nicht nach, wie angekündigt setzten sie Tychy mit Schnelligkeit und Härte unter Druck . Das 2:0 sollte vor der ersten Pause aber nicht mehr fallen.



Flaute im Mitteldrittel

Wie schon des Öfteren in der Vorsaison flaute das Spiel der Salzburger im Mitteldrittel ab. Die „Dreifärbigen“ kamen immer mehr in das Match und auch zum Ausgleich. Michi Raffl nahm zum zweiten Mal auf der Strafbank Platz. Monto nutzte das ungeordnete Penalty Killing des Eishockeyliga-Meisters und ließ das Tollhaus jubeln – 1:1.



Im Schlussabschnitt war der polnische Kasten unter Dauerbeschuss: Thaler (einmal Stange, einmal gehalten), Auer, Lewington und Co. ließen zahlreiche Chancen liegen, an Goalie Fucik gab’s scheinbar kein Vorbeikommen. Bis Tom Raffl für die Erlösung sorgte: 36 Sekunden vor Ende netzte der Kapitän, der anschließend auch zum 3:1-Endstand ins leere Tore einschob. „Wir haben den Glauben nicht verloren und sind belohnt worden“, strahlte der Siegtorschütze. Morgen geht’s gegen Bremerhaven, die Deutschen siegten zum Auftakt beim CHL-Champ ZSC Lions mit 3:2 n. V.