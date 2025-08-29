Vorteilswelt
CHL-Auftakt

Eisbullen-Ikone sorgt für Sieg im „Auswärtsspiel“

Salzburg
29.08.2025 23:32
Sorgte für den Bulls-Sieg: Kapitän Thomas Raffl.
Sorgte für den Bulls-Sieg: Kapitän Thomas Raffl.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist mit einem Sieg in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Gegen den polnischen Vertreter aus Tychy taten sich die Bullen lange schwer, kämpften dabei daheim auch mit einem Auswärtsspiel. Am Ende rettete abermals Thomas Raffl.

0 Kommentare

Die Partie in der Champions Hockey League gegen GKS Tychy bildete nicht nur das Pflichtspiel-Debüt von Bulls-Coach Manny Viveiros. Es war eigentlich auch der Heim-Auftakt in die neue Spielzeit. Eigentlich? Das Match gegen den polnischen Meister hatte mit einem Spiel vor den eigenen Fans wenig zu tun. Circa 400 schlesische Schlachtenbummler kamen und verwandelten die Eisarena in ein stimmgewaltiges polnisches Volksfest – selbst der Hallensprecher hatte Probleme zu den Salzburger Zuschauern durchzudringen.

Zitat Icon

Wir haben den Glauben nicht verloren und sind belohnt worden

Thomas Raffl

Auf dem Eis nahm aber das „Auswärtsteam“ aus der Mozartstadt gleich das Heft in die Hand: Nissner vollendete bereits nach 20 Sekunden einen schönen Spielzug der Paradelinie. Auch danach ließen die Viveiros-Cracks nicht nach, wie angekündigt setzten sie Tychy mit Schnelligkeit und Härte unter Druck . Das 2:0 sollte vor der ersten Pause aber nicht mehr fallen. 

Flaute im Mitteldrittel
Wie schon des Öfteren in der Vorsaison flaute das Spiel der Salzburger im Mitteldrittel ab. Die „Dreifärbigen“ kamen immer mehr in das Match und auch zum Ausgleich. Michi Raffl nahm zum zweiten Mal auf der Strafbank Platz. Monto nutzte das ungeordnete Penalty Killing des Eishockeyliga-Meisters und ließ das Tollhaus jubeln – 1:1. 

Im Schlussabschnitt war der polnische Kasten unter Dauerbeschuss: Thaler (einmal Stange, einmal gehalten), Auer, Lewington und Co. ließen zahlreiche Chancen liegen, an Goalie Fucik gab’s scheinbar kein Vorbeikommen. Bis Tom Raffl für die Erlösung sorgte: 36 Sekunden vor Ende netzte der Kapitän, der anschließend auch zum 3:1-Endstand ins leere Tore einschob. „Wir haben den Glauben nicht verloren und sind belohnt worden“, strahlte der Siegtorschütze. Morgen geht’s gegen Bremerhaven, die Deutschen siegten zum Auftakt beim CHL-Champ ZSC Lions mit 3:2 n. V.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Salzburg

