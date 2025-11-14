Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eurasische Kulturen

Menschen und Hunde verbreiteten sich gemeinsam

Wissenschaft
14.11.2025 13:10
Die ersten Hunde in der eurasischen Gesellschaft waren mit dem heutigen Sibirischen Husky ...
Die ersten Hunde in der eurasischen Gesellschaft waren mit dem heutigen Sibirischen Husky verwandt(Bild: Natalia - stock.adobe.com)

Menschen und Hunde haben sich bereits vor mindestens 11.000 Jahren gemeinsam in Eurasien verbreitet. Das zeigt eine neue Studie, die auf Genomanalysen basiert. Zu den ersten Hunden in der eurasischen Gesellschaft zählten Exemplare, die eng mit den heutigen Siberian Huskys verwandt waren.

0 Kommentare

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München sequenzierten und analysierten gemeinsam mit internationaler Unterstützung die Genome von 17 alten Hunden aus Sibirien, Ostasien und der zentralasiatischen Steppe. Die Proben stammten aus archäologischen Fundstätten, die zwischen 9700 und 870 Jahre alt waren. Darüber hinaus analysierten sie öffentlich zugängliche Genome von 57 alten und 160 modernen Hunden. Bei einer Genomanalyse handelt es sich um eine Methode, mit der die gesamte DNA-Sequenz entschlüsselt und untersucht werden kann. Damit werden beispielsweise genetische Variationen aufgespürt.

Eines der zentralen Ergebnisse: Ein Vergleich der Genome alter Hunde und von Menschen zeigte eine auffällige Übereinstimmung zwischen den genetischen Veränderungen beider Spezies – sowohl im Laufe der Zeit als auch über verschiedene Regionen hinweg. Dieser Zusammenhang war vor allem während der frühen Bronzezeit in China vor etwa 4000 Jahren deutlich. Hunde folgten Metallarbeiterinnen und Metallarbeitern damals durch die eurasisch Steppe.

Lesen Sie auch:
Der Hund gilt nicht ohne Grund als bester Freund des Menschen.
Krone Plus Logo
Freund und Therapeut
Fünf Vorteile: Wie Hunde unser Leben bereichern
06.10.2025
Nach Spekulationen
Rätsel um blaue Hunde in Tschernobyl gelöst
02.11.2025

Spuren der gemeinsamen Ausbreitung von Hund und Mensch ließen sich mindestens elftausend Jahre zurückverfolgen. Seit mindestens 20.000 Jahren sind Hunde aber bereits Teil der menschlichen Gesellschaften Eurasiens. „Diese enge Verbindung zwischen der Genetik von Mensch und Hund zeigt, dass Hunde ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren, egal ob man vor zehntausend Jahren als Jäger und Sammler am Polarkreis lebte oder als Metallarbeiter in einer frühen chinesischen Stadt“, sagte Studienleiter und Paläogenetiker Laurent Frantz.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wissenschaft
Eurasische Kulturen
Menschen und Hunde verbreiteten sich gemeinsam
Kritische Daten
Neuer Satellit misst Gefahr für 900 Mio. Menschen
Forscher verblüfft
Immer zahmer: Waschbären werden zu Haustieren
Start geglückt
Unbemannte NASA-Mission ist auf dem Weg zum Mars
97 Prozent irren
Studie: Kaum jemand erkennt KI-generierte Musik
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf