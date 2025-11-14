Menschen und Hunde verbreiteten sich gemeinsam

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München sequenzierten und analysierten gemeinsam mit internationaler Unterstützung die Genome von 17 alten Hunden aus Sibirien, Ostasien und der zentralasiatischen Steppe. Die Proben stammten aus archäologischen Fundstätten, die zwischen 9700 und 870 Jahre alt waren. Darüber hinaus analysierten sie öffentlich zugängliche Genome von 57 alten und 160 modernen Hunden. Bei einer Genomanalyse handelt es sich um eine Methode, mit der die gesamte DNA-Sequenz entschlüsselt und untersucht werden kann. Damit werden beispielsweise genetische Variationen aufgespürt.