Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiter auf Erfolgskurs

Nach Cup-Erfolg winkt Altach ein neuer Liga-Rekord

Vorarlberg
28.08.2025 16:14
Die Altach stehen zusammen, wollen in Wien erneut etwas Zählbares mitnehmen.
Die Altach stehen zusammen, wollen in Wien erneut etwas Zählbares mitnehmen.(Bild: GEPA)

Nach den ersten sechs Pflichtspielen der Saison haben die Altacher immer noch eine weiße Weste. Nach zwei Siegen im Cup steht der Ländle-Klub im Achtelfinale. In der Liga hält man nach zwei Siegen und zwei Remis auf Tabellenrang drei. Am Sonntag bei der Austria soll der Erfolgslauf weitergehen – und damit ein neuer Klubrekord aufgestellt werden.

0 Kommentare

Bundesligist Altach brauchte zwei Tore in den letzten fünf Spielminuten, um beim Wiener Stadtligisten SV Donau trotz eines weitgehend überlegen geführten Spiels einen 3:1-Erfolg zu landen. Damit war der Einzug ins Achtelfinale in trockenen Tüchern. „Wir hätten die Partie schon viel früher für uns entscheiden können, eigentlich müssen. Unser Auftritt war ordentlich“, bilanzierte Trainer Fabio Ingolitsch nach dem Erfolg in Wien.

Hält die Serie am Verteilerkreis?
Der Aufstieg ins Achtelfinale ist zwar keine Altach-Bestleistung, einen Rekord könnten die Rheindörfler allerdings beim sonntäglichen Bundesliga-Auftritt am Wiener Verteilerkreis aufstellen. Sollten Jäger und Co. bei der violetten Austria punkten, blieben die Altacher zum ersten Mal in ihrer 15-jährigen Bundesliga-Geschichte in den ersten fünf Runden ohne Niederlage. Bislang haben die Vorarlberger 2016 vier Startsiege in Folge stehen, in der fünften Runde setzte es damals aber eine bittere 1:3-Niederlage – und das ausgerechnet bei der Wiener Austria.

Im August 2016 kassierten die Altacher bei der Wiener Austria nach vier Siegen zum Liga-Auftakt ...
Im August 2016 kassierten die Altacher bei der Wiener Austria nach vier Siegen zum Liga-Auftakt eine 1:3-Niederlage. Hier traf Kevin Friesenbichler für die Veilchen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Wiener Austria hängt in den Seilen
Jetzt gibt es die große Chance, sich für die damalige Niederlage zu revanchieren, zumal es bei den Veilchen nach einem völlig verkorksten Saisonstart lichterloh brennt. Vorgestern trat Sportvorstand Jürgen Werner zurück. Die Ära von Trainer Stephan Helm wäre bei einer Niederlage am Sonntag wohl auch zu Ende.

Lesen Sie auch:
Stephan Helm darf‘s – zumindest – noch einmal als Austria-Cheftrainer versuchen.
Austria in der Krise
Noch eine Chance gegen Altach – sonst fliegt Helm
27.08.2025
Violetter Knall
Nicht mehr Sportvorstand: Werner schmeißt hin
27.08.2025
Vor Cup-Duell
Das GAK-Match hat bei Altach Spuren hinterlassen
27.08.2025

Neue Bewegung am Transfermarkt?
In Altach könnte in der nächsten Woche das Transferkarussell noch einmal in Bewegung kommen. Seit längerem sucht man nach einem rechten Verteidiger und einem kopfballstarken Stürmer. Nach dem Langzeitausfall von Vesel Demaku könnte auch im Mittelfeld noch einmal nachbessert werden.

Im Spiel gegen den GAK ging es hart zur Sache – was auch Benedikt Zech zu spüren bekam.
Im Spiel gegen den GAK ging es hart zur Sache – was auch Benedikt Zech zu spüren bekam.(Bild: GEPA)

Zech-Einsatz in Wien noch nicht fix
Demaku ist vorerst der einzige Ausfall für die Austria-Partie. Offen ist aber, ob Benedikt Zech heute nach Wien reisen wird, um seine Position in der Innenverteidigung einzunehmen. „Wir werden kurzfristig entscheiden, ob er die Reise mitmachen kann oder nicht. Es macht nur dann Sinn, wenn er beschwerdefrei spielen kann“, gibt Ingolitsch die Marschroute vor. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
16° / 17°
Symbol starker Regen
Bludenz
18° / 19°
Symbol starker Regen
Dornbirn
17° / 19°
Symbol starker Regen
Feldkirch
18° / 19°
Symbol starker Regen

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
182.013 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
92.797 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.554 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1911 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1878 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1858 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Vorarlberg
Mehrfach Edelmetall
„Es ist Zeit!“ Olympia-Heldin beendet Karriere
Weiter auf Erfolgskurs
Nach Cup-Erfolg winkt Altach ein neuer Liga-Rekord
Führerschein-Causa
Darum drohen Grüne mit Kontroll- und U-Ausschuss
Wäscheunternehmen
Wolford spürt Folgen von Filialschließungen
VCÖ-Bahntest
Luft nach oben beim Umstieg von Bahn in den Bus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf