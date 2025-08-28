Nach Cup-Erfolg winkt Altach ein neuer Liga-Rekord

Hält die Serie am Verteilerkreis?

Der Aufstieg ins Achtelfinale ist zwar keine Altach-Bestleistung, einen Rekord könnten die Rheindörfler allerdings beim sonntäglichen Bundesliga-Auftritt am Wiener Verteilerkreis aufstellen. Sollten Jäger und Co. bei der violetten Austria punkten, blieben die Altacher zum ersten Mal in ihrer 15-jährigen Bundesliga-Geschichte in den ersten fünf Runden ohne Niederlage. Bislang haben die Vorarlberger 2016 vier Startsiege in Folge stehen, in der fünften Runde setzte es damals aber eine bittere 1:3-Niederlage – und das ausgerechnet bei der Wiener Austria.