Winzer sauer: Ministerium sitzt auf Millionen

Es gärt im österreichischen Weinbau – und zwar gewaltig: Noch bevor die Lese so richtig beginnt, stehen die Winzer mit dem Rücken zur Wand. Der Markt wankt, die Rotwein-Preise rasseln in den Keller, Krankheiten und Schädlinge wie die amerikanische Rebzikade setzen den Kulturen zu – und in Wien? Dort herrscht auf Polit- und Beamtenebene nur Stillstand.