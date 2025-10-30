Der „Schindler“ der burgenländischen Roma

Vielen zur Flucht verholfen

Rohonczy stammte aus einer ungarischen Adelsfamilie und kam 1884 in Rumänien auf die Welt. Während des Zweiten Weltkrieges führte er im Mittelburgenland eine Landwirtschaft. Diese wurde von den Nationalsozialisten als „kriegswichtig“ empfunden und er nutzte den Status zum Wohl anderer. Er ließ sich Frauen, Männer und Kinder aus dem NS-Anhalte- und Sammellager Lackenbach zuteilen, offiziell als Arbeitskräfte für seine Landwirtschaft. Doch die Wahrheit sah ganz anders aus. Er versteckte und versorgte sie, er verschaffte ihnen Schutz und verhalf vielen zur Flucht.