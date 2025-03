Warum neuer Klimaminister alte Förderungen kippt

Festhalten am 2,5-Hektar-Ziel beim Bodenverbrauch

Beim heftig umstrittenen Thema Bodenverbrauch, will Totschnig mit den für Widmungen zuständigen Ländern und Gemeinden eine gemeinsame Lösung finden. „Wir wollen Maßnahmen erarbeiten im Rahmen der österreichischen Raumordnungskonferenz. Es ist ja bereits eine Bodenschutzstrategie ausgearbeitet worden, die ist unbestritten. Also es ist eine gute Grundlage da und es gibt mittlerweile ein Monitoring.“ Das Streitthema in der Vorgängerregierung war die Frage von genauen Zielformulierungen.