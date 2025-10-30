Unbedingte Haft wegen 24 Packerln Lattella

15-fach vorbestraft

Sie wurde postwendend in die U-Haft nach Eisenstadt verfrachtet. Beim Prozess am Landesgericht gibt sie preis, an Laktose-Intoleranz zu leiden. „Jedes Mal, wenn ich aus dem Billa hinausgegangen bin, musste ich mich übergeben.“ Dann sagt sie weinend: „Das Gefängnis ist für mich nichts. Noch einmal das Haftübel erleben zu müssen, halte ich nicht aus. Meine ganze Haut ist zerschnitten.“ 15 einschlägige Vorstrafen wegen Diebstahls seien erwähnt.