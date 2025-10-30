Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Geschäft konsumiert

Unbedingte Haft wegen 24 Packerln Lattella

Burgenland
30.10.2025 14:15
In Handschellen wurde die 47-Jährige zum Prozess in Eisenstadt vorgeführt: „Ich leide unter ...
In Handschellen wurde die 47-Jährige zum Prozess in Eisenstadt vorgeführt: „Ich leide unter Laktose-Intoleranz.“(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Eine Burgenländerin trank im Supermarkt 24-mal ein Molkegetränk, ohne zu zahlen. Der Wert beträgt 36 Euro. Die leeren Verpackungen versteckte sie hinter dem Katzenfutter oder dem Kaffee.

0 Kommentare

Schauplatz Billa in Forchtenstein: Zwischen 10. und 29. September entdeckte der Filialleiter nahezu täglich leere Lattella-Packerl im Geschäft – ob hinter dem Katzenfutter oder dem Kaffee. Man wurde wachsam und ertappte schließlich eine 47-jährige, als sie sich einen Schluck genehmigte. Die Frau ist arbeitstätig und kommt mit ihren 1500 Euro im Monat bequem aus.

15-fach vorbestraft
Sie wurde postwendend in die U-Haft nach Eisenstadt verfrachtet. Beim Prozess am Landesgericht gibt sie preis, an Laktose-Intoleranz zu leiden. „Jedes Mal, wenn ich aus dem Billa hinausgegangen bin, musste ich mich übergeben.“ Dann sagt sie weinend: „Das Gefängnis ist für mich nichts. Noch einmal das Haftübel erleben zu müssen, halte ich nicht aus. Meine ganze Haut ist zerschnitten.“ 15 einschlägige Vorstrafen wegen Diebstahls seien erwähnt.

Zitat Icon

Ich habe immer schon Dinge genommen, die ich nicht brauche.

Die Burgenländerin vor Gericht

„Warum machen Sie so etwas? Noch dazu ein Molkegetränk, das Sie nicht vertragen?“, will die Richterin wissen. „Weil ich immer schon Dinge genommen habe, die ich nicht brauche“, sagt die Angeklagte.

Rückfall nach der Therapiestunde
„Sämtliche Gutachten besagen, dass sie nicht kleptomanisch veranlagt ist“, sagt der Rechtsanwalt. „Dabei brächte sie so dringend eine Therapie!“ Eine stationäre lehnt die 47-Jährige aus Angstgründen ab, die ambulante ist fehlgeschlagen. Nach nahezu jeder Sitzung hat sie am Heimweg beim Billa Station gemacht. „Ich weiß auch nicht, warum.“

Weil sich nach der bedingten Haftentlassung im März der Strafrahmen um die Hälfte erhöht, wird die Frau zu vier Monaten unbedingter Haft verurteilt. „Falls es eine bedingte Entlassung geben sollte, werde ich überlegen, ob eine Weisung für eine stationäre Therapie erfolgt“, sagt Frau Rat nach der Urteilsverkündung.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ForchtensteinEisenstadt
Billa
Supermarkt
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 18°
Symbol bedeckt
Güssing
14° / 20°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
10° / 19°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
10° / 17°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
12° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.865 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
134.965 mal gelesen
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.966 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Burgenland
Leben gerettet
Der „Schindler“ der burgenländischen Roma
Neuerung mit Hürden
Welche Pflegekräfte bald früher in Pension dürfen
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Selbständigkeit vorbei
Ruin mit dem Traum vom eigenen Fitness-Center
Aktion im Sonnenmarkt
Ein Haarschnitt mit Herz und ohne Rechnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf