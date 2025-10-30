Unbedingte Haft wegen 24 Packerln Lattella

Eine Burgenländerin trank im Supermarkt 24-mal ein Molkegetränk, ohne zu zahlen. Der Wert beträgt 36 Euro. Die leeren Verpackungen versteckte sie hinter dem Katzenfutter oder dem Kaffee.
Schauplatz Billa in Forchtenstein: Zwischen 10. und 29. September entdeckte der Filialleiter nahezu täglich leere Lattella-Packerl im Geschäft – ob hinter dem Katzenfutter oder dem Kaffee. Man wurde wachsam und ertappte schließlich eine 47-jährige, als sie sich einen Schluck genehmigte. Die Frau ist arbeitstätig und kommt mit ihren 1500 Euro im Monat bequem aus.
15-fach vorbestraft
Sie wurde postwendend in die U-Haft nach Eisenstadt verfrachtet. Beim Prozess am Landesgericht gibt sie preis, an Laktose-Intoleranz zu leiden. „Jedes Mal, wenn ich aus dem Billa hinausgegangen bin, musste ich mich übergeben.“ Dann sagt sie weinend: „Das Gefängnis ist für mich nichts. Noch einmal das Haftübel erleben zu müssen, halte ich nicht aus. Meine ganze Haut ist zerschnitten.“ 15 einschlägige Vorstrafen wegen Diebstahls seien erwähnt.
Ich habe immer schon Dinge genommen, die ich nicht brauche.
Die Burgenländerin vor Gericht
„Warum machen Sie so etwas? Noch dazu ein Molkegetränk, das Sie nicht vertragen?“, will die Richterin wissen. „Weil ich immer schon Dinge genommen habe, die ich nicht brauche“, sagt die Angeklagte.
Rückfall nach der Therapiestunde
„Sämtliche Gutachten besagen, dass sie nicht kleptomanisch veranlagt ist“, sagt der Rechtsanwalt. „Dabei brächte sie so dringend eine Therapie!“ Eine stationäre lehnt die 47-Jährige aus Angstgründen ab, die ambulante ist fehlgeschlagen. Nach nahezu jeder Sitzung hat sie am Heimweg beim Billa Station gemacht. „Ich weiß auch nicht, warum.“
Weil sich nach der bedingten Haftentlassung im März der Strafrahmen um die Hälfte erhöht, wird die Frau zu vier Monaten unbedingter Haft verurteilt. „Falls es eine bedingte Entlassung geben sollte, werde ich überlegen, ob eine Weisung für eine stationäre Therapie erfolgt“, sagt Frau Rat nach der Urteilsverkündung.
