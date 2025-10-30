Welche Pflegekräfte bald früher in Pension dürfen

Einige Hürden

Doch auch wenn Pflege als Schwerarbeit anerkannt wird, heißt das nicht automatisch, dass alle Pflegekräfte die Neuerung nutzen können. Das hängt vom individuellen Versicherungsverlauf, dem Teilzeitstatus, der Anzahl der Schwerarbeitstage usw. ab. Ausbildungszeiten und Teilzeitarbeit erschweren, dass man alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt.

Außerdem profitieren nicht alle Pflegende gleichermaßen. Wie so oft bei Reformen muss jeder Fall einzeln betrachtet werden. „Es gibt zwar einen erleichterten Zugang, was aber nicht heißt, dass alle Pflegekräfte in die Schwerarbeit fallen. Daher muss jeder Fall individuell geprüft werden!“, so die Expertin.