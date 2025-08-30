Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heißer Sommerjob

Briatore: Dusch-Assistent von Bikini-Schönheiten

Society International
30.08.2025 06:00
Heiße Dusche vor Saint-Tropez: Briatore und seine Bikini-Ladys ...
Heiße Dusche vor Saint-Tropez: Briatore und seine Bikini-Ladys ...(Bild: Spread Pictures/MEGA)

Sonne, Champagner und ein bisschen Wasserspaß: Flavio Briatore (75) zeigt auf seiner Luxus-Jacht „FB One“ einmal mehr, dass er das Jetset-Leben wie kein Zweiter beherrscht. 

0 Kommentare

Der Formel-1-Macher wurde jetzt mit gleich zwei Frauen an seiner Seite gesichtet – darunter eine atemberaubende Bikini-Schönheit. Und Briatore ließ den Charme spielen und betätigte sich als Dusch-Assistent: Lässig griff er zum Schlauch und duschte die Damen an Deck eigenhändig ab! 

Die junge Schönheit lachte, genoss die kühle Erfrischung – und auch ihre Begleiterin schien Gefallen an der spritzigen Aufmerksamkeit des Millionärs gefunden zu haben. Ein Spaß, der an der Côte d’Azur natürlich sofort für neue Flirt-Gerüchte sorgte.

Spritziger Flirt auf der „FB One“: Flavio Briatore hilft – ganz Gentleman – bei der Dusche.
Spritziger Flirt auf der „FB One“: Flavio Briatore hilft – ganz Gentleman – bei der Dusche.(Bild: Spread Pictures/MEGA)

Herz schlägt für Bikini-Schönheiten
Der Manager zeigte sich in gewohntem lässigen Jetset-Style: rote Badehosen, Goldkette – wie eh und je der Inbegriff des italienischen Lebemanns. Auf seinem Arm prangte riesig sein Adler-Tattoo mit der Zahl 2010, dem Geburtsjahr seines Sohnes Falco, der während sein Vater sich vergnügte, im Meer schwamm.  

Seit seinem Liebes-Aus mit Elisabetta Gregoraci ist Briatore offiziell Single – doch die Bilder vom Deck seiner Yacht lassen vermuten: Das Herz des Jetset-Playboys schlägt noch immer schneller bei Bikini-Beautys.

Lesen Sie auch:
Flavio Briatore
Steve Nielsen kommt
Flavio Briatore besetzt den Formel-1-Schleudersitz
05.07.2025
Wegen Colapinto
„Müll und Idioten!“ Briatore schimpft über Medien
23.06.2025

Ob Business oder privat – Briatore bleibt der Inbegriff des ewigen Playboys. Und in Saint-Tropez fragt man sich: Ist das nur Urlaubs-Flirt … oder die nächste Bri-Amore?

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.781 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
122.929 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.211 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4143 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1901 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1341 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Mehr Society International
Heißer Sommerjob
Briatore: Dusch-Assistent von Bikini-Schönheiten
Glamour in Venedig
Julia Roberts überrascht mit geometrischem Look
„Hasse BHs!“
Millie Bobby Brown: Fans müssen Nippel aushalten
„After the Hunt“
Julia Roberts: „Seid ruhig wütend auf den Film!“
Verbot in den USA
Khloé Kardashian lässt sich in Mexiko verjüngen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf