Briatore: Dusch-Assistent von Bikini-Schönheiten

Der Formel-1-Macher wurde jetzt mit gleich zwei Frauen an seiner Seite gesichtet – darunter eine atemberaubende Bikini-Schönheit. Und Briatore ließ den Charme spielen und betätigte sich als Dusch-Assistent: Lässig griff er zum Schlauch und duschte die Damen an Deck eigenhändig ab!