Briatore: Dusch-Assistent von Bikini-Schönheiten

Sonne, Champagner und ein bisschen Wasserspaß: Flavio Briatore (75) zeigt auf seiner Luxus-Jacht „FB One“ einmal mehr, dass er das Jetset-Leben wie kein Zweiter beherrscht.
Der Formel-1-Macher wurde jetzt mit gleich zwei Frauen an seiner Seite gesichtet – darunter eine atemberaubende Bikini-Schönheit. Und Briatore ließ den Charme spielen und betätigte sich als Dusch-Assistent: Lässig griff er zum Schlauch und duschte die Damen an Deck eigenhändig ab!
Die junge Schönheit lachte, genoss die kühle Erfrischung – und auch ihre Begleiterin schien Gefallen an der spritzigen Aufmerksamkeit des Millionärs gefunden zu haben. Ein Spaß, der an der Côte d’Azur natürlich sofort für neue Flirt-Gerüchte sorgte.
Herz schlägt für Bikini-Schönheiten
Der Manager zeigte sich in gewohntem lässigen Jetset-Style: rote Badehosen, Goldkette – wie eh und je der Inbegriff des italienischen Lebemanns. Auf seinem Arm prangte riesig sein Adler-Tattoo mit der Zahl 2010, dem Geburtsjahr seines Sohnes Falco, der während sein Vater sich vergnügte, im Meer schwamm.
Seit seinem Liebes-Aus mit Elisabetta Gregoraci ist Briatore offiziell Single – doch die Bilder vom Deck seiner Yacht lassen vermuten: Das Herz des Jetset-Playboys schlägt noch immer schneller bei Bikini-Beautys.
Ob Business oder privat – Briatore bleibt der Inbegriff des ewigen Playboys. Und in Saint-Tropez fragt man sich: Ist das nur Urlaubs-Flirt … oder die nächste Bri-Amore?
