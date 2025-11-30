Bob: Treichl-Vierer in Innsbruck auf Rang fünf

Treichl über Bahn: „Recht cool“

Die Diskussionen um die umgebaute Bahn berührten Treichl nicht wirklich. Die Bewerbe im Kunstbahnrodeln sowie Skeleton waren bekanntlich wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden. „Ich sehe es nicht mehr als großes Problem, unten zu fahren. Es war recht cool“, sagte der Lokalmatador über die Bedingungen im Bob. Österreichs zweiter Vierer mit Jakob Mandlbauer, Dominik Hanschitz, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler verpasste als 22. nach dem ersten Lauf den zweiten Durchgang.