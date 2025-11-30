Riesen-Filter sollen Luft in Indien reinigen

In Jaipur sind erstmals großdimensionierte Luftreinigungsanlagen in Betrieb genommen worden, um der wachsenden Luftverschmutzung entgegenzuwirken. Aufnahmen zeigen die rund 2,4 Meter hohen Systeme an belebten Verkehrsknoten und in Fußgängerbereichen. Die PAMARES-Geräte können pro Stunde etwa eine Million Kubikmeter Luft reinigen und dabei Feinstaub sowie andere Schadstoffe ausfiltern.