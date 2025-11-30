Kommt nun Revolution?
Riesen-Filter sollen Luft in Indien reinigen
Die Luft in Indiens Straßen gilt als besonders dreckig. Nun wurden in der Großstadt Jaipur riesige Luftreinigungsanlagen installiert, um die Luft zu reinigen. Kommt jetzt die Umwelt-Revolution?
In Jaipur sind erstmals großdimensionierte Luftreinigungsanlagen in Betrieb genommen worden, um der wachsenden Luftverschmutzung entgegenzuwirken. Aufnahmen zeigen die rund 2,4 Meter hohen Systeme an belebten Verkehrsknoten und in Fußgängerbereichen. Die PAMARES-Geräte können pro Stunde etwa eine Million Kubikmeter Luft reinigen und dabei Feinstaub sowie andere Schadstoffe ausfiltern.
Einwohner finden Projekt gut
Herstellervertreter Kanwar Kanak Singh erläutert, dass die Anlagen mithilfe von Ionen Partikel aus der Umgebungsluft anziehen und im Inneren binden. Viele Einwohner begrüßen das Projekt, wünschen sich jedoch mehr Geräte im Stadtgebiet und eine regelmäßige Wartung, damit die Anlagen dauerhaft wirksam bleiben.
Staatliche Strategie für Umwelt
Nach Angaben von Devendra Goyal von Enviro Concept ist der Einsatz der Luftreiniger Teil einer breiteren staatlichen Strategie zur Verbesserung der Luftqualität – dazu zählen auch Investitionen in erneuerbare Energien und eine Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe.
Besonders schlechte Luft in Jaipur
Die Installation erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Luftqualitätsindex in Jaipur über 190 liegt und damit als „ungesund“ gilt. Studien zufolge trägt Luftverschmutzung in Indien jährlich zu rund 1,7 Millionen Todesfällen bei – besonders im Winter, wenn Wetterlagen Schadstoffe in Bodennähe einschließen.
