Mobile Psychiatrie-Ambulanz besucht Leute zuhause

Frau S. durchlebt gerade einen Tiefpunkt. Wahnvorstellungen plagen die Bewohnerin eines Salzburger Seniorenheims. Sie kauert wie ein Häufchen Elend in ihrem Stuhl und sehnt den Besuch von Bettina Pflug-Wallner schon herbei. „Das wird wieder besser“, sagt die Pflegerin und nimmt Frau S. an der Hand. Sie kennt das Wellental an Emotionen, die die bipolare Störung hervorruft. Medikamente lindern die Beschwerden, genauso aber auch stärkende Gespräche.