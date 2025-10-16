Das Team Vorarlberg hat jetzt eine „Bergziege“!

Absoluter Wunschfahrer

Auch bei Hofbauers neuem Arbeitgeber ist die Freude über den Neuzugang natürlich riesig. „Philipp war ein absoluter Wunschfahrer für die kommende Saison. Er hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Bei der Tour of Austria hat er gezeigt, dass am Berg und bei schweren Rundfahrten mit ihm zu rechnen ist“, sagt Team Vorarlberg-Mastermind Thomas Kofler, „wir hoffen, dass Philipp mit einem entsprechenden Rennprogramm den nächsten Leistungsschritt in unseren Farben vollziehen kann. Dafür wünschen wir ihm das Allerbeste und freuen uns, ihn im Team zu haben!“