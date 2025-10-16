Vorteilswelt
Neuer Ländle-Fahrer

Das Team Vorarlberg hat jetzt eine „Bergziege“!

Vorarlberg
16.10.2025 10:15
Philipp Hofbauer fährt ab 2026 für das Team Vorarlberg.
Philipp Hofbauer fährt ab 2026 für das Team Vorarlberg.(Bild: Team Vorarlberg)

Die Ländle-Equipe verpflichtete ein österreichisches Top-Talent – Kletterspezialist Philipp Hofbauer freut sich auf „hohe“ Aufgaben mit seinem neuen Team. 

0 Kommentare

Prominenter Neuzugang für das Team Vorarlberg! Der 23-jährige Philipp Hofbauer aus der Steiermark gilt als eines der größten Talente Österreichs. Besonders wenn die Rundfahrten und Eintagesrennen auf schwerem Terrain gefahren werden, ist mit ihm zu rechnen. Dafür bringt er mit 1,93 Meter Größe und 70 Kilogramm Gewicht beste Maße an den Start. Hofbauer kommt vom  österreichischen Team WSA KTM Graz.

Bisher war Team Vorarlberg-Kapitän Colin Stüssi (l.) Philipp Hofbauers (M.) Gegner, ab nächstem ...
Bisher war Team Vorarlberg-Kapitän Colin Stüssi (l.) Philipp Hofbauers (M.) Gegner, ab nächstem Jahr fährt das Duo in der gleichen Mannschaft.(Bild: Team Vorarlberg)

„Nach fünf Jahren im Trikot von WSA KTM Graz freue ich mich ab 2026 Teil des Team Vorarlberg zu sein. Das Team bietet für mich das ideale Umfeld, um meine sportlichen Ziele zu verfolgen. Das gebotene Gesamtpaket aus Rennkalender, Stärke des Kaders und der Ausrichtung der Mannschaft für die anstehende Saison hat den Ausschlag für den Wechsel gegeben“, sagt Hofbauer in einem ersten Statement, „im Hinblick auf 2026 hoffe ich, über den Winter einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung zu machen, um Top-Ergebnisse einfahren zu können!“

Absoluter Wunschfahrer
Auch bei Hofbauers neuem Arbeitgeber ist die Freude über den Neuzugang natürlich riesig. „Philipp war ein absoluter Wunschfahrer für die kommende Saison. Er hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Bei der Tour of Austria hat er gezeigt, dass am Berg und bei schweren Rundfahrten mit ihm zu rechnen ist“, sagt Team Vorarlberg-Mastermind Thomas Kofler, „wir hoffen, dass Philipp mit einem entsprechenden Rennprogramm den nächsten Leistungsschritt in unseren Farben vollziehen kann. Dafür wünschen wir ihm das Allerbeste und freuen uns, ihn im Team zu haben!“

Vorarlberg
