Ticket in Greifweite

Von Altach aus auf dem Weg zur Weltmeisterschaft

Vorarlberg
16.10.2025 06:25
Altach-Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo spielte WM-Quali für Burkina Faso.
Altach-Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo spielte WM-Quali für Burkina Faso.(Bild: APA/EXPA)

Wenn am 11. Juni 2026 die Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko eröffnet wird, könnten auch Akteure des SCR Altach ihre Landesfarben vertreten. In den vergangenen Quali-Runden machten sowohl Burkina Faso als auch der Kosovo einen Schritt vorwärts.

0 Kommentare

Gute Chancen auf ein Ticket hat Mohamed Ouedraogo. Der Linksverteidiger aus Burkina Faso wurde beim Sieg in der Qualifikation gegen Sierra Leone eingewechselt, beim 3:1-Heimsieg gegen Äthiopien durfte der Burkine über die volle Spielzeit ran. Als Tabellenzweiter hat Burkina Faso damit weiterhin die Möglichkeit, erstmals in der Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die direkte Quali wurde zwar verpasst. Über Playoffs im November und im März lebt der Traum aber weiter.

Altach-Co-Trainer Atdhe Nuhiu steht beim Kosovo als rechte Hand von Franco Foda an der ...
Altach-Co-Trainer Atdhe Nuhiu steht beim Kosovo als rechte Hand von Franco Foda an der Seitenlinie.(Bild: GEPA)

Kosovo auf Kurs
Auf WM-Kurs ist der Kosovo, der als Gruppenzweiter bei zwei ausstehenden Partien nur drei Punkte hinter Tabellenführer Schweiz liegt. Mit dabei sind Atdhe Nuhiu und Maximilian Matten aus dem Altacher Betreuerteam, die auch beim Kosovo an der Seitenlinie als Co-Trainer von Franco Foda agieren. Verletzt pausieren musste dieses Mal Mittelfeldmann Vesel Demaku.

Samuel Oum Gouet spielte für Kamerun in Katar.
Samuel Oum Gouet spielte für Kamerun in Katar.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Bereits in der Vergangenheit kickten SCRA-Spieler bei der WM – Samuel Oum Gouet und Nicolas Ngamaleu liefen 2022 für Kamerun in Katar auf.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Vorarlberg
