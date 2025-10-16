Von Altach aus auf dem Weg zur Weltmeisterschaft

Gute Chancen auf ein Ticket hat Mohamed Ouedraogo. Der Linksverteidiger aus Burkina Faso wurde beim Sieg in der Qualifikation gegen Sierra Leone eingewechselt, beim 3:1-Heimsieg gegen Äthiopien durfte der Burkine über die volle Spielzeit ran. Als Tabellenzweiter hat Burkina Faso damit weiterhin die Möglichkeit, erstmals in der Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die direkte Quali wurde zwar verpasst. Über Playoffs im November und im März lebt der Traum aber weiter.