Daniel Nussbaumer will dem Team bald wieder helfen

Fast bei 100 Prozent

Nussbaumer fehlte den Schwarz-Weißen zuletzt verletzt, das Knie bereitete dem 25-Jährigen Probleme. Zuletzt lief er beim 2:2 Ende August gegen Liefering auf. Seit Dienstag trainiert er wieder voll mit der Mannschaft. „Noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber ich habe keine Schmerzen mehr“, sagt er. Gibt es das Comeback vielleicht schon am Samstag beim Heimspiel gegen Amstetten? „Das werden wir sehen“, meint Nussbaumer. Die Mannschaft, die in den vergangenen Runden selten mit Torgefahr glänzte, könnte den erfahrenen Stürmer, der bei seinen bisherigen vier Liga-Einsätzen in dieser Saison dreimal traf, jedenfalls brauchen. „Aber wir werden trotzdem überhaupt kein Risiko eingehen“, sagt Neo-Coach Heraf.