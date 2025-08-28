Ein Verletzter bei Unfall zwischen Lkw und Pkw

Auf der Burgenlandstraße bei Oberwart krachte es. Aus ungeklärter Ursache kollidierten ein Lkw und ein Pkw.
Donnerstag Vormittag wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart von der Landessicherheitszentrale zu einer Fahrzeugbergung auf die B50, Höhe Kreisverkehr Steinbrückl, alarmiert.
Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten ein Lkw und ein Pkw. Dabei wurde der Fahrer des Pkw unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und danach in die Klinik Oberwart eingeliefert.
Die Stadtfeuerwehr Oberwart sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte die Bergung der Unfallfahrzeuge durch. Im Anschluss wurde die Fahrbahn in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei gereinigt.
Die Stadtfeuerwehr Oberwart bedankt sich bei der LSZ, dem Roten Kreuz Oberwart, der Straßenmeisterei sowie der Polizei für die gewohnte gute Zusammenarbeit.
Kommentare
