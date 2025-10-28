Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rätsel um Brandursache

Feuerinferno bei Garage: Auto ging in Flammen auf!

Tirol
28.10.2025 09:09

Feueralarm am späten Montagabend in Reutte in Tirol: Ein bei einer Garage abgestellter BMW ging plötzlich in Flammen auf und brannte in der Folge komplett aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Die Ursache ist derzeit noch unklar – die Polizei ermittelt.

0 Kommentare

Gegen 23.15 Uhr hätten zwei junge Einheimische im Alter von 19 und 28 Jahren den Autobrand im Hinterhof einer Wohnanlage in der Reuttener Mühler Straße entdeckt, berichtete die Polizei. Sie setzten einen Notruf ab.

Flammenausbreitung verhindert
„Bei unserem Eintreffen stand das Fahrzeug in der Garage bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Atemschutztrupps konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden“, heißt es vonseiten der Feuerwehr Reutte.

Ermittlungen zur Brandursache
Der BMW brannte komplett aus. Durch den Brand sei an der Garage erheblicher Schaden entstanden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch völlig unklar. „Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Ermittler von der Polizei.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Warnte durch Klopfen
Passant rettete zwei Bewohner aus brennendem Haus
27.10.2025

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Reutte mit mehreren Fahrzeugen und 22 Mitgliedern, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ReutteTirol
BMWFeuerwehrPolizei
Auto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
135.996 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
122.320 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
121.641 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf