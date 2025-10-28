Feuerinferno bei Garage: Auto ging in Flammen auf!

Feueralarm am späten Montagabend in Reutte in Tirol: Ein bei einer Garage abgestellter BMW ging plötzlich in Flammen auf und brannte in der Folge komplett aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Die Ursache ist derzeit noch unklar – die Polizei ermittelt.
Gegen 23.15 Uhr hätten zwei junge Einheimische im Alter von 19 und 28 Jahren den Autobrand im Hinterhof einer Wohnanlage in der Reuttener Mühler Straße entdeckt, berichtete die Polizei. Sie setzten einen Notruf ab.
Flammenausbreitung verhindert
„Bei unserem Eintreffen stand das Fahrzeug in der Garage bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Atemschutztrupps konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden“, heißt es vonseiten der Feuerwehr Reutte.
Ermittlungen zur Brandursache
Der BMW brannte komplett aus. Durch den Brand sei an der Garage erheblicher Schaden entstanden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch völlig unklar. „Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Ermittler von der Polizei.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Reutte mit mehreren Fahrzeugen und 22 Mitgliedern, der Rettungsdienst sowie die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.