Feuerinferno bei Garage: Auto ging in Flammen auf!

Feueralarm am späten Montagabend in Reutte in Tirol: Ein bei einer Garage abgestellter BMW ging plötzlich in Flammen auf und brannte in der Folge komplett aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Die Ursache ist derzeit noch unklar – die Polizei ermittelt.