Rabiate Polizisten: Ladendieb filmte heimlich mit

Richter: „Konnte meinen Ohren nicht trauen“

Die Polizei wird dazu gerufen. Der Dieb verkriecht sich unter dem Schreibtisch im Büro. Was die Beamten nicht wissen: Der Wiener dokumentiert quasi sein gesamtes Leben, indem er seine Handykamera mitlaufen lässt. Und diese Aufzeichnungen offenbaren den widerwärtigen Einsatz. „Sie kommen schon geladen in das Büro“, konfrontiert Richter Gerald Wagner im Wiener Landl den Polizisten – der gemeinsam mit seiner Kollegin, dem Detektiv und dem Dieb, der den Prozess spritzt, angeklagt ist.