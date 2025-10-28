Das haben die Jäger aus dem Fall Drexler gelernt

„Seit der Tat sensibler“

Dass nach der Tat im Mühlviertel die Stimmung unter den Jägern eine andere als davor ist, bestätigt auch Martin Eisschiel, Bezirksjägermeister von Rohrbach. Er stand nach der Tat mehrere Tage lang unter Personenschutz: „Man ist seither sensibler geworden. Man achtet jetzt mehr darauf, was man macht und was man sagt.“ Seitens der Bevölkerung habe es nach dem Doppelmord keine Skepsis oder Ablehnung gegenüber den Jägern gegeben.