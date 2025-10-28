Lucy Diakovska zeigt zum ersten Mal ihre Freundin

Den Brief schrieb Diakovska, die 2024 das RTL-Dschungelcamp gewann, der Gitarristin zum Geburtstag: „Danke an Deine Familie, die so eine lebensfrohe, intelligente, talentierte und vor allem gutmütige Frau und Persönlichkeit dieser Welt und mir geschenkt haben, denn genau das bist Du ... Mein Geschenk. Und dieser Brief und vor allem ICH sind Dein Geschenk zu Deinem 33ten Geburtstag.“