Vernachlässigt statt gepflegt: Ein unwürdiger Tod

Prozess in Eisenstadt: Ein 63-jähriger Südburgenländer kassierte Pflegegeld und überließ die Gattin ihrem traurigen Schicksal. Es tut ihm leid, dass alles so kommen musste.
Als pflegender Angehöriger kassierte der Angeklagte ein monatliches Salär von der PVA. Seit dem Tod seiner Ehefrau im Juni bezieht er deren Witwenpension plus eine Ausgleichszulage – in Summe 1200 Euro.
„Ich hätte sie noch so gern bei mir“, sagt der Südburgenländer, bevor er wegen Quälens und Vernachlässigens einer wehrlosen Person zu einer bedingten Haftstrafe in Höhe von neun Monaten bedingt verurteilt wird. Der 63-Jährige hatte sich teilschuldig bekannt. Zu Essen habe die Frau genug bekommen. „Sie hatte immer um die 50 Kilo.“ Laut Obduktionsbericht waren’s zum Todeszeitpunkt 40. „Vielleicht, weil ich ihr zum Schluss nur noch Kinderbrei gegeben habe.“
„Ich bin ja selbst sehr bedient“
Mit dem Waschen habe es geharpert. „Ich konnte sie nicht mehr in die Badewanne heben. Ich bin ja von der Lunge her sehr bedient. Oft bin ich in der Früh aufgewacht und habe mich nur auf das Schlafengehen gefreut.“
2016 hatte die Frau einen Schlaganfall erlitten. Spital. Daheim jagte ein epileptischer Anfall den nächsten. Sie konnte dann nur noch Ja und Nein sagen, war fast acht Jahre lang ans Bett gefesselt und auf die Fürsorge ihres Mannes angewiesen.
Es könnte ja der Hund gewesen sein
Nach der Todesnachricht bot sich den Medizinern ein schauderliches Bild: Wochenlang muss die Frau in ihren Fäkalien gelegen sein; der Gestank war abnorm. „Das könnte vom jungen Hund gewesen sein“, sagt der Mann. „Er war noch nicht stubenrein.“ Man diagnostizierte Liegegeschwüre, Beinvenenarthrose und eine Lungenembolie als schlussendliche Todesursache.
„Es wird schon wieder gut“
Warum er nie mit ihr zum Arzt gefahren sei oder einen gerufen habe? „Das hätte auch nichts geändert. Ich dachte immer, das wird schon wieder gut.“ Und ein Pflegeheim? „Ich musste für drei Tage zur Untersuchung ins Krankenhaus und habe sie zu einer solchen Einrichtung geführt. Sie schrie nur Nein, Nein, Nein, weil sie dachte, dass ich sie aussetze.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.