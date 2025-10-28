Wolf in NÖ erlegt: Tier näherte sich Siedlungen

Abermals Abschuss eines Wolfes in Niederösterreich! Im Bezirk Zwettl wurde am Samstag ein Tier erlegt, nachdem sich der Wolf wiederholt bewohnten Gebäuden innerhalb des Ortsgebiets genähert hatte.
Schon in den Tagen und Wochen zuvor kam es untertags zu Sichtungen und Annäherungen in unmittelbarer Nähe von Häusern. Obwohl Maßnahmen zur Vertreibung erfolgten, näherte sich das Tier wiederholt bewohnten Gebäuden. Die Entnahme des Wolfes wurde vom Land Niederösterreich fristgerecht gemeldet, eine Begutachtung durch Sachverständige des Landes erfolgte umgehend.
Landesvize Pernkopf nimmt Stellung zum Abschuss
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf hält dazu fest: „Wenn sich Problemwölfe bei unseren Siedlungen nähern und damit die Sicherheit der Menschen bedrohen, dann dürfen sie natürlich vertrieben und erlegt werden.“ Und weiter: „Denn diese Niederösterreichische Wolfsverordnung dient der Sicherheit von Menschen und Nutz- und Haustieren vor Wolfsangriffen.“
