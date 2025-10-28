Wolf in NÖ erlegt: Tier näherte sich Siedlungen

Landesvize Pernkopf nimmt Stellung zum Abschuss

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf hält dazu fest: „Wenn sich Problemwölfe bei unseren Siedlungen nähern und damit die Sicherheit der Menschen bedrohen, dann dürfen sie natürlich vertrieben und erlegt werden.“ Und weiter: „Denn diese Niederösterreichische Wolfsverordnung dient der Sicherheit von Menschen und Nutz- und Haustieren vor Wolfsangriffen.“