Höchststrafe für Jadon Sancho bei Aston Villa

„60 Minuten wären zu viel gewesen“

„Natürlich kann ein Spieler in dem Moment wütend sein oder sich sogar bloßgestellt fühlen – aber es war der Plan. Er hat fantastische 45 Minuten gespielt“, verteidigte der Trainer nach der Partie den Wechsel. „Er ist auf dem Weg, wieder komplett fit zu werden. Er hat am Donnerstag (gegen Go Ahead Easles, Anm.) 50 sehr gute Minuten gespielt. 60 Minuten wären heute zu viel gewesen.“