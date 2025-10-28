Stripfing hofft auf Cup-Coup und die Gehälter

Stripfings Fußballer wandten sich wegen ausstehender Gehälter zuletzt mit einem offenen Brief an den Verein und setzten ein Ultimatum. Fließt bis Freitag kein Geld, wird die Spielergewerkschaft von der Leine gelassen. Gruslig! Passt ins Bild, dass am 31. Oktober Halloween zelebriert wird. „Für diese Umstände kann ich dem Team nur ein großes Lob aussprechen. Alle hauen sich voll rein.“ Sah man zuletzt in Liga zwei beim 4:3-Spektakel gegen Wels. „Die Jungs blenden alles aus, setzen die Vorgaben super um.“ Solange es halt noch geht. Eine Cup-Sensation am Dienstag gegen den LASK ist gefühlt realistischer als der langfristige Fortbestand von Austrias Ex-Kooperationspartner. „Ich freue mich jetzt trotzdem auf die Partie.“