Gegen den LASK

Stripfing hofft auf Cup-Coup und die Gehälter

2. Liga
28.10.2025 09:00
Stripfing-Coach Emin Sulimani
Stripfing-Coach Emin Sulimani(Bild: GEPA)

„Wir alle sitzen im selben Boot, hoffen, dass am Freitag eine Rückmeldung des Klubs kommt.“ Stripfing-Coach Emin Sulimani blickt auf die Woche der Wahrheit. Am Dienstag wartet das Cup-Achtelfinale in Neustadt gegen den LASK, am Freitag dann der Deadline-Day. Das Team wartet seit Monaten auf die Gehälter. 

0 Kommentare

Stripfings Fußballer wandten sich wegen ausstehender Gehälter zuletzt mit einem offenen Brief an den Verein und setzten ein Ultimatum. Fließt bis Freitag kein Geld, wird die Spielergewerkschaft von der Leine gelassen. Gruslig! Passt ins Bild, dass am 31. Oktober Halloween zelebriert wird. „Für diese Umstände kann ich dem Team nur ein großes Lob aussprechen. Alle hauen sich voll rein.“ Sah man zuletzt in Liga zwei beim 4:3-Spektakel gegen Wels. „Die Jungs blenden alles aus, setzen die Vorgaben super um.“ Solange es halt noch geht. Eine Cup-Sensation am Dienstag gegen den LASK ist gefühlt realistischer als der langfristige Fortbestand von Austrias Ex-Kooperationspartner. „Ich freue mich jetzt trotzdem auf die Partie.“

Hofft nicht nur im Cup auf ein Wunder: Stripfing-Coach Emin Sulimani
Hofft nicht nur im Cup auf ein Wunder: Stripfing-Coach Emin Sulimani(Bild: GEPA)

Oder auf das Wiedersehen mit Didi Kühbauer. „Er war ein halbes Jahr mein Trainer bei der Admira. Ich weiß, wie er arbeitet, Dinge angeht und was auf uns zukommt!“ Wie man Märchen schreibt, weiß Sportchef Alex Grünwald. Vor einem Jahr bezwang der Ex-Austrianer ja als Interimscoach mit den Stripfingern im Achtelfinale Rapid. „Auch ich will ins Viertelfinale. Wir werden da motiviert reingehen“, versichert Sulimani, der einst in der Jugend der Stahlstädter kickte, in der Saison 2010/2011 zehn Pflichtspiele für den Bundesligisten bestritt.

Kühbauer war einst der Trainer von Sulimani
Kühbauer war einst der Trainer von Sulimani(Bild: EXPA/ Uwe Winter)

„Ich war während meiner Profi-Zeit beim LASK aber ständig verletzt, daher hab ich jetzt keine besondere Beziehung zu dem Klub“, lässt ihn die „Reunion“ mit der „Ex“ kalt. „Über ihre Qualität brauchen wir aber nicht zu reden. Es gilt, sie dennoch vor Probleme zu stellen.“ Sprich: So wie es der SV Stripfing Woche für Woche mit dem eigenen Team macht …

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
