Offener Brief sorgt für diplomatische Verstimmung

„Schätzen offene Diskussionskultur“

Die Außenministerin schmetterte das Ansinnen ab. Sie bleibe beim „Nein“, wenn es um Sanktionen gegen Israel gehe. Das sei auch weiterhin noch die Position der Regierung. „Wir schätzen die offene Diskussionskultur sehr und nehmen diese Stimmen sehr ernst“, heißt es passenderweise höchst diplomatisch. Zudem werde das Thema auch beim Treffen der EU-Außenminister Ende dieser Woche in Dänemark auf der Agenda stehen.