Rangnick? „Da kann ich ein Geheimnis verraten“

Josef Pröll zu Gast im krone.tv-Sportstudio! Der Aufsichtsratsvorsitzende des ÖFB spricht mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über die U17-Vizeweltmeister, mögliche Verbandswechsel, Hermann Stadler, Ralf Rangnick (zu dessen Reise nach Washington anlässlich der WM-Auslosung Pröll „ein Geheimnis“ verrät), Prämienverhandlungen und ein mögliches neues Nationalstadion (alles im Video).

