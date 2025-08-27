Vorteilswelt
Das gab‘s noch nie!

Langersehnte Premiere für Red Bull Salzburg

Salzburg
27.08.2025 13:29
Das Heimstadion des FC Red Bull Salzburg in Wals-Siezenheim.(Bild: Tröster Andreas)

Viele Jahre mussten Fans des FC Red Bull Salzburg warten, jetzt ist es endlich so weit. Das Heim-Stadion in Wals-Siezenheim wird zum ersten Mal überhaupt im weltbekannten Videospiel „EA Sports FC“ (vormals „FIFA“) verfügbar sein. 

Jahr für Jahr bringt die US-amerikanische Videospiel-Firma Electronic Arts (kurz „EA“) ein weltbekanntes Fußballspiel heraus. Jahr für Jahr kommenden dabei mehr oder wenige große Neuerungen hinzu. Fans des FC Red Bull Salzburg dürfen sich heuer auf ein besonderes Update freuen. In „FC 26“ ist zum ersten Mal auch die Bullen-Arena, das EM-Stadion 2008, in Wals-Siezenheim verfügbar. 

Illustrer Kreis
„Unsere Heimat, jetzt auch auf der Konsole“, schreibt der Klub in einem Beitrag in den Sozialen Medien. Die Spielstätte ist aber nicht die einzige, die laut Medienberichten beim Spiele-Klassiker neu bzw. wieder verfügbar sein wird. Neben der Allianz Arena des FC Bayern München kann unter anderem auch im Stadio Diego Armando Maradona des SSC Neapel, dem Hill Dickinson Stadium (FC Everton) und dem Beşiktaş-Park (Beşiktaş Istanbul) gespielt werden. 

