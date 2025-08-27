Zwei neue Fahrzeuge für Salzburger Berufsfeuerwehr

Modernes Spezialfahrzeug für gefährliche Stoffe

Das bisherige GSF-Fahrzeug war seit 1987 im Einsatz und entsprach nach 38 Jahren nicht mehr dem Stand der Technik. Die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs war daher unumgänglich. Das moderne GSF-Fahrzeug bietet optimale Voraussetzungen für den Umgang mit gefährlichen Stoffen und erhöht die Sicherheit für Einsatzkräfte wie auch für die Bevölkerung.