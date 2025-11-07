Vorteilswelt
Per Notarzt ins Spital

Arbeiter bei Brückenarbeiten im Pinzgau verletzt

Salzburg
07.11.2025 12:36
Der Unfall ereignete sich im Ortsgebiet von Taxenbach.
Der Unfall ereignete sich im Ortsgebiet von Taxenbach.(Bild: EXPA/Stefanie Oberhauser)

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitagvormittag in Taxenbach. Ein Mann wurde bei Arbeiten mit einem Bagger auf der Brückenbaustelle der Pinzgauer Straße (B311) schwer verletzt.

Der Arbeiter dürfte auf dem engen Baustellenbereich mit einem Bagger gearbeitet haben. Dabei dürfte es zu einem Unfall gekommen sein. Näheres zu den Umständen ist noch nicht bekannt.

Das Rote Kreuz und ein Notarzt waren rasch vor Ort und versorgten den Mann. Er wurde anschließend per Notarztwagen ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.

Salzburg

