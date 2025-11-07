Arbeiter bei Brückenarbeiten im Pinzgau verletzt

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitagvormittag in Taxenbach. Ein Mann wurde bei Arbeiten mit einem Bagger auf der Brückenbaustelle der Pinzgauer Straße (B311) schwer verletzt.
Der Arbeiter dürfte auf dem engen Baustellenbereich mit einem Bagger gearbeitet haben. Dabei dürfte es zu einem Unfall gekommen sein. Näheres zu den Umständen ist noch nicht bekannt.
Das Rote Kreuz und ein Notarzt waren rasch vor Ort und versorgten den Mann. Er wurde anschließend per Notarztwagen ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.