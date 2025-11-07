Rauris fixiert Bundesliga-Rückkehr im Stichkampf

2:5 noch aufgeholt und gedreht

Dabei lagen die Gäste vor rappelvollem Haus – 400 Fans kamen ins Judozentrum – zur Pause schon 5:2 vorne. „Ich hatte selbst nicht erwartet, dass noch was gehen würde“, staunte auch Rauris-Boss Rupert Riess. Doch sein Team machte das schier Unmögliche möglich und rettete sich ins 7:7. Für den Stichkampf wurde die Klasse bis 66 Kilo ausgelost. Und in der zwang der 18-jährige Slowake Juraj Odkladan Gäste-Mann Idigov zu drei Verwarnungen!