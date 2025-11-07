Vorteilswelt
DRAMATISCHES FINALE

Rauris fixiert Bundesliga-Rückkehr im Stichkampf

Salzburg
07.11.2025 23:00
So sehen Sieger aus: Die Rauriser Füchse kehren in die 1. Bundesliga zurück
So sehen Sieger aus: Die Rauriser Füchse kehren in die 1. Bundesliga zurück(Bild: zVg)

Wie im Vorjahr war das Finale der 2. Judo-Bundesliga nichts für schwache Nerven. Die Judo Union Pinzgau rettete gegen Borchashvili Combat Center ein 7:7. Nach dem engen Stichkampf brachen dann alle Dämme vor 400 Fans. 

0 Kommentare

Nach 28 Jahren im obersten Stock hatten die Rauriser Füchse vor zwei Jahren den bitteren Gang in die 2. Liga hinnehmen müssen. Dort endete im Vorjahr die Reise erst im Finale, als der Stichkampf zugunsten von Burgkirchen/Schwand entschied. Heuer setzten sich die Pinzgauer im Grunddurchgang durch, mussten am Freitag im Finale gegen das Borchashvili Combat Center aus Wels ran. Und wieder ging es in den Stichkampf!

2:5 noch aufgeholt und gedreht
Dabei lagen die Gäste vor rappelvollem Haus – 400 Fans kamen ins Judozentrum – zur Pause schon 5:2 vorne. „Ich hatte selbst nicht erwartet, dass noch was gehen würde“, staunte auch Rauris-Boss Rupert Riess. Doch sein Team machte das schier Unmögliche möglich und rettete sich ins 7:7. Für den Stichkampf wurde die Klasse bis 66 Kilo ausgelost. Und in der zwang der 18-jährige Slowake Juraj Odkladan Gäste-Mann Idigov zu drei Verwarnungen!

Danach brachen alle Dämme. „Eine mords Party“, nannte es Rieß, „die sich die Jungs verdient haben!“ Schließlich steht damit die Rückkehr des dreifachen Meisters in die Beletage fest. Nach dem kurzfristigen Rückzug von Straßwalchen ist Salzburg damit kommende Saison wieder mit zwei Kräften im Oberhaus vertreten. „Das gibt uns enorm Auftrieb und Motivation“, war Riess stolz. Für Sanjindo Bischofshofen läuft die Saison noch, weil das Final-Four am 22. November in Gmunden erst ansteht.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Kommentare

Salzburg

