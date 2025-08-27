Patient mit Bademantelgürtel gefesselt: Freispruch

Er habe den Bademantelgürtel nicht befestigt und diesen anfangs auch gar nicht gesehen, erklärte sich der angeklagte Pfleger beim Strafprozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht und bestritt den Vorwurf der Anklage. „Er liebt seinen Beruf mit Leib und Seele“, betonte der Verteidiger und erklärte die Umstände: Das Opfer, das in einem speziellen Heim für gehandicapte Personen im Flachgau untergebracht ist, habe bis zu 40 epileptische Anfälle pro Tag und würde ohne eine Sicherung regelmäßig aus dem Stuhl fallen.