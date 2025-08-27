Einbrecher stahlen Bargeld aus Sportanlage in Wals

Zwei neue Fahrzeuge für Salzburger Berufsfeuerwehr
1,5 Millionen Euro
Auf einer Sportanlage in Wals-Siezenheim kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Einbruch. Unbekannte Täter entwendeten einen Tresor und erbeuteten einen vierstelligen Eurobetrag.
Die unbekannten Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch über ein Fenster Zutritt zu den Büros der Sportanlage in Wals-Siezenheim. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer und stahlen einen Tresor mit Bargeld.
Laut Polizei befanden sich rund 3000 bis 4000 Euro im Tresor. An der Einrichtung entstand Sachschaden. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.