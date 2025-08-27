Vorteilswelt
Mehrere tausend Euro

Einbrecher stahlen Bargeld aus Sportanlage in Wals

Salzburg
27.08.2025 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Auf einer Sportanlage in Wals-Siezenheim kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Einbruch. Unbekannte Täter entwendeten einen Tresor und erbeuteten einen vierstelligen Eurobetrag. 

Die unbekannten Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch über ein Fenster Zutritt zu den Büros der Sportanlage in Wals-Siezenheim. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer und stahlen einen Tresor mit Bargeld.

Verhandelt wurde der Fall am Mittwoch im Salzburger Landesgericht.
Laut Polizei befanden sich rund 3000 bis 4000 Euro im Tresor. An der Einrichtung entstand Sachschaden. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt.

