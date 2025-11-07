Aufbau des Christkindlmarktes hat begonnen

Der Advent wirft seine Schatten voraus: Die Aufbauarbeiten für den 51. Christkindlmarkt rund um den Salzburger Dom haben begonnen. Eröffnet wird in zwei Wochen.
Am Freitag wurden die ersten der 96 Marktstände aufgestellt. Binnen drei Tagen soll alles stehen. Fleißige Helfer rund um Obmann Wolfgang Haider packten tatkräftig mit an.
Insgesamt gilt es, 14 Kilometer Stromkabel, vier Kilometer Tannengirlanden und drei Kilometer Lichterketten zu montieren. Der Christbaum kommt heuer aus St. Jakob am Thurn. Er wird am Montag geschlagen.
Der Markt startet am 20. November. Geöffnet ist dann täglich bis zum 1. Jänner 2026. Im Vorjahr schwärmten rund eineinhalb Millionen Besucher zwischen Glühweinduft und Handwerkskunst aus.
