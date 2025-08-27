Vorteilswelt
GUTEN MORGEN

Wo die Politik spart | Klare Worte!

(Bild: GEORG HOCHMUTH/APA/picturedesk.com)

Wo die Politik spart. Sparen, sparen, sparen – es ist das oberste Ziel in der aktuellen österreichischen Politik. Es mangelt den Damen und Herren in der Regierung dabei nicht an Ideen, wie man den Staatsbürgern in ihr Börsel greift, oder wie man weniger Geld in ihr Börsel fließen lässt. Weniger sparsam gehen – gerade in diesem Sommer – viele Regierungspolitiker mit ihren Wortmeldungen um. Dabei hätten sie uns manche Aussage, manche Ankündigung, manchen Unfug ersparen sollen. Sparsam hingegen bleiben sie mit Äußerungen zu einem Thema, das mehr als zwei Millionen Österreicher ganz unmittelbar betrifft: Wie viel die Pensionisten nächstes Jahr überwiesen bekommen, dazu bleiben sie verdächtig stumm.

Klare Worte! Was die Pensionsanpassungen betrifft - da überlässt man der kleinsten Regierungspartei, den Neos, die sich überwiegend auf junge Wählerstimmen stützen, die große Lippe. Die Pinken wollen den Pensionisten nur eine Erhöhung unter der Inflationsrate zubilligen. Was sagen da die „Großen" in der Dreier-Koalition? Die maßgeblichen Personen jener Parteien, die zu einem Gutteil von den Stimmen älterer Menschen leben? SPÖ-Chef Babler stammelte im ORF-Sommergespräch zum Thema Pensionsanpassung nur: „Ich habe eine klare Position, dass ich nicht öffentlich eine Position ausrichte." Von der ÖVP hört man bloß kritische Aussagen von Ingrid Korosec. Sie ist Chefin des Seniorenbundes, dem jüngst höchstgerichtlich bestätigt wurde, keine ÖVP-Organisation zu sein... Doch Christian Stocker und Andreas Babler wird es nicht erspart bleiben, endlich klare Worte zu sprechen – die Pensionisten haben es sich verdient!

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Klaus Herrmann
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder.

