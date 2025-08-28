Einfühlsame & spektakuläre Doku über Abfahrtssport

Von den Machern von „Streif – One Hell of a Ride“ kommt am 23. Oktober eine weitere rasante Dokumentation mit „Downhill Skiers – Ain‘t No Mountain Steep Enough“ in die Kinos. Vorab hat die „Krone“ nun auch den ersten Trailer zu der rasanten Dokumentation rund um die Ski-Weltcup-Athleten erhalten.
Die Abfahrtssaison 2024/25 war an Spannung und Drama nicht zu überbieten. Große Triumphe, brutale Stürze und packende Emotionen hielten die Zuseher über Monate hinweg in Atem. Just in dieser Saison hat Regisseur Gerald Salmina mit seinem Team die besten Abfahrer der Welt bei den Rennen und auch privat mit der Kamera begleitet. Die daraus entstandene Dokumentation „Downhill Skiers – Ain‘t No Mountain Steep Enough“ bietet Einblicke in das Seelenleben der Athleten, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Kinostart ist am 23. Oktober, Gänsehaut ist garantiert!
Begleitet wurden während der Produktion die besten Abfahrer des Ski-Weltcups darunter Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr, Dominik Paris, Cyrpien Sarrazin, Aleksander Aamodt Kilde, wie diese die Abfahrtsklassiker bewältigen. Darunter befinden sich auch die Abfahrtsstrecken in Beaver Creek, Bormio, Wengen sowie die legendäre Streif und der fulminante Abschluss mit der WM Abfahrt in Saalbach.
