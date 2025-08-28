Einfühlsame & spektakuläre Doku über Abfahrtssport

Die Abfahrtssaison 2024/25 war an Spannung und Drama nicht zu überbieten. Große Triumphe, brutale Stürze und packende Emotionen hielten die Zuseher über Monate hinweg in Atem. Just in dieser Saison hat Regisseur Gerald Salmina mit seinem Team die besten Abfahrer der Welt bei den Rennen und auch privat mit der Kamera begleitet. Die daraus entstandene Dokumentation „Downhill Skiers – Ain‘t No Mountain Steep Enough“ bietet Einblicke in das Seelenleben der Athleten, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Kinostart ist am 23. Oktober, Gänsehaut ist garantiert!