Nächste Firma von Benko Privatstiftung insolvent

Höhe der Verbindlichkeiten unklar

Die Firma wurde 2015 gegründet und war rein vermögensverwaltend tätig. Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens wurde von der Schuldnerin selbst gestellt, heißt es. „Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten lassen sich aktuell keine seriösen Angaben machen“, so der KSV.