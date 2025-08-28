„Frankenstein“ & Co.: Österreich bei der Biennale

Um ein Wiener Hotel und dessen Manager dreht sich der Film „Der Souffleur“, der auch zum Teil in Österreich gedreht wurde. Niemand Geringerer als Willem Dafoe spielt die Hauptrolle darin und die heimische Drehbuchautorin Julia Niemann, deren Gesellschaftssatire „Veni Vidi Vici“ letztes Jahr beim Sundance-Festival uraufgeführt wurde, zeichnet gemeinsam mit Regisseur Gastón Solnicki für das Skript verantwortlich. Und in „Silent Friend“ ist Enzo Brumm zu sehen, den einige vielleicht aus „Die Toten von Salzburg“ kennen. Da wird der rote Teppich ganz schnell rot-weiß-rot!