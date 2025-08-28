Ein lauter Knall und dann brannte die Müllinsel

Anrainer hörten einen lauten Knall, dann stand die Müllinsel in Flammen. Die Feuerwehren in Leoben (Steiermark) mussten am Mittwochabend zu einem Brand im Stadtteil Donawitz ausrücken. Verletzt wurde niemand.
Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, kam der Notruf: Im Leobner Stadtteil Donawitz brenne ein Mülleimer. Anrainer hatten zuvor einen lauten Knall gehört. Als die Feuerwehr eintraf, griffen die Flammen bereits auf die gesamte Müllinsel sowie einen nahegelegenen Baum und eine Straßenlaterne über. Die Feuerwehr war bis 23 Uhr beschäftigt, ehe man „Brand aus“ geben konnte.
Weitere Schäden
Der Brand zog jedoch weitere Schäden mit sich: In der angrenzenden Wohnsiedlung waren mehrere Fenster gesprungen – wohl wegen der enormen Hitzeausstrahlung des Brandes. Verletzt wurde jedoch zum Glück niemand.
Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine genauen Zahlen vor. Jedenfalls ermittelt nun die Polizei: „Auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig.
