Ein lauter Knall und dann brannte die Müllinsel

Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, kam der Notruf: Im Leobner Stadtteil Donawitz brenne ein Mülleimer. Anrainer hatten zuvor einen lauten Knall gehört. Als die Feuerwehr eintraf, griffen die Flammen bereits auf die gesamte Müllinsel sowie einen nahegelegenen Baum und eine Straßenlaterne über. Die Feuerwehr war bis 23 Uhr beschäftigt, ehe man „Brand aus“ geben konnte.