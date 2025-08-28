Vorteilswelt
Jetzt Multimillionär

Siebenfachjackpot geht nach Oberösterreich

Oberösterreich
28.08.2025 11:06
Am Mittwochabend ist in Oberösterreich ein Siebenfachjackpot geknackt worden. Die Person darf ...
Am Mittwochabend ist in Oberösterreich ein Siebenfachjackpot geknackt worden. Die Person darf sich über knapp 9,7 Millionen Euro freuen (Symbolbild).(Bild: Österreichische Lotterien)

In Oberösterreich ist am Mittwochabend ein Siebenfachjackpot geknackt worden. Die „sechs Richtigen“ 10, 28, 29, 32, 33 und 34 wurden genau einmal getippt. Der Gewinn beträgt knapp 9,7 Millionen Euro.

Die Person gab drei Tipps ab, die „sechs Richtigen“ waren im ersten zu finden. „Irgendwo in diesem Land wird heute jemand vielleicht freudig-unruhig schlafen. Der Hochgewinner-Betreuer ist jedenfalls bereit“, teilten die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung am Mittwochabend mit. Die neue Millionärin oder der neue Millionär habe nun drei Jahre Zeit, den Gewinn in Anspruch zu nehmen.

Der sogenannte Hochgewinn-Betreuer ist eine Art Psychologe, der anonym bleibt. Er steht Gewinnern und Gewinnern ab 80.000 Euro kostenlos für Gespräche zur Verfügung und berät unter anderem dazu, wie man sich jetzt am besten verhält. „Wir bieten keine finanztechnische Beratung an“, stellte er in einem „Krone“-Interview klar.

Irgendwo in diesem Land wird heute jemand vielleicht freudig-unruhig schlafen. Der Hochgewinner-Betreuer ist jedenfalls bereit.

Österreichische Lotterien

Der jüngste Hochgewinn ist der siebte Siebenfachjackpot in der 39-jährigen Geschichte des Lottos. Der vierthöchste Gewinn bei Lotto lag 2022 bei 9,8 Millionen Euro und konnte ebenfalls in Oberösterreich geknackt werden.

Diesmal gab es auch drei Fünfer mit Zusatzzahl. Hier gehen etwas mehr als 98.000 Euro nach Tirol, ins Burgenland und an eine Spielteilnehmerin beziehungsweise einen Spielteilnehmer von win2day. Auch beim Joker kam es zu einem Solo-Gewinn mit 345.000 Euro und bei LottoPlus gewannen zwei Sechser je knapp 316.000 Euro.

Nächste Gewinnchance am Sonntag
„Am kommenden Sonntag gibt es dieses Mal gleich zwei Möglichkeiten, Lotto-Millionär zu werden: Neben dem Lotto Sechser, bei dem es stets um zumindest 1,2 Millionen Euro geht, steigt auch die Gewinnsumme für die „sechs Richtigen“ bei LottoPlus in höhere, in siebenstellige, Sphären. Die Österreichischen Lotterien dotieren den Sechser Gewinnrang auf exakt eine Million Euro auf“, teilten die Österreichischen Lotterien mit.

Oberösterreich

