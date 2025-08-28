Siebenfachjackpot geht nach Oberösterreich

Die Person gab drei Tipps ab, die „sechs Richtigen“ waren im ersten zu finden. „Irgendwo in diesem Land wird heute jemand vielleicht freudig-unruhig schlafen. Der Hochgewinner-Betreuer ist jedenfalls bereit“, teilten die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung am Mittwochabend mit. Die neue Millionärin oder der neue Millionär habe nun drei Jahre Zeit, den Gewinn in Anspruch zu nehmen.