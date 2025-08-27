Die besten Filme für den Kinoherbst

Filmfreunde können sich freuen: Der Kinoherbst wird hochkarätig. Das zeigt das Programm, das auf der Biennale in Venedig ab heute, Mittwoch, vorgestellt wird. Heißestes Ticket ist heuer der MeToo-Thriller „After the Hunt“ mit Julia Roberts und Andrew Garfield in den Hauptrollen, dicht gefolgt vom Netflix-Film „Jay Kelly“ mit George Clooney und Adam Sandler. Netflix zeigt heuer generell ordentlich auf in der Lagungenstadt, präsentiert der Streamer dort doch auch das bildgewaltige „Frankenstein“ von Oscarpreisträger Guillermo del Toro mit den Austro-Stars Christoph Waltz und Felix Kammerer sowie den Politthriller „A House of Dynamite“ mit Idris Elba und Rebecca Ferguson.