Biennale in Venedig

Die besten Filme für den Kinoherbst

Unterhaltung
27.08.2025 13:30
Hollywood-Schauspielerin Julia Roberts in „After the Hunt“.
Hollywood-Schauspielerin Julia Roberts in „After the Hunt“.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Zahlreiche mit Spannung erwartete Filme werden kommende Woche in der Lagunenstadt Premiere feiern. So hochkarätig und starbesetzt war das Programm schon lange nicht mehr.

Filmfreunde können sich freuen: Der Kinoherbst wird hochkarätig. Das zeigt das Programm, das auf der Biennale in Venedig ab heute, Mittwoch, vorgestellt wird. Heißestes Ticket ist heuer der MeToo-Thriller „After the Hunt“ mit Julia Roberts und Andrew Garfield in den Hauptrollen, dicht gefolgt vom Netflix-Film „Jay Kelly“ mit George Clooney und Adam Sandler. Netflix zeigt heuer generell ordentlich auf in der Lagungenstadt, präsentiert der Streamer dort doch auch das bildgewaltige „Frankenstein“ von Oscarpreisträger Guillermo del Toro mit den Austro-Stars Christoph Waltz und Felix Kammerer sowie den Politthriller „A House of Dynamite“ mit Idris Elba und Rebecca Ferguson.

Oscar Isaac lehrt uns in „Frankenstein“ das Fürchten.
Oscar Isaac lehrt uns in „Frankenstein“ das Fürchten.(Bild: Ken Woroner / Netflix)
George Clooney lässt seinen Charme in „Jay Kelly“ spielen.
George Clooney lässt seinen Charme in „Jay Kelly“ spielen.(Bild: AP/Peter Mountain)

Politisch wird es auch mit „The Wizard of the Kremlin“ – darin spielt Hollywoodstar Jude Law brisanterweise Wladimir Putin, erzählt wird die Geschichte seines Beraters, der von Paul Dano dargestellt wird. Starpower bringt außerdem Dwayne „The Rock“ Johnson, der in Venedig sein Sportdrama „The Smashing Machine“ vorstellt, in dem er den Kämpfer Mark Kerr darstellt – Johnson buhlt um eine Oscarnominierung.

Titel für Cineasten sind die Tragikomödie „Father Mother Sister Brother“ von Jim Jarmusch mit Cate Blanchett und Adam Driver, das Südkorea-Remake „Bugonia“ von Giorgos Lanthimos mit Emma Stone, der historische Kriminalfall „Dead Man’s Wire“ mit Al Pacino oder „The Souffleur“ mit Willem Dafoe. Wer mit seinem Werk überzeugen und den Goldenen Löwen holen wird? Das entscheidet sich kommende Woche.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
