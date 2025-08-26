Vorteilswelt
Gerüchteküche

Thor gegen Ares: Rudert Marvel zurück?

26.08.2025 10:53

Zurück aus Valhalla? Neue Gerüchte aus Hollywood deuten auf ein weiteres Thor-Abenteuer hin. Diesmal soll es noch göttlicher werden – mit Ares, Hercules und einer überraschenden Wendung rund um Loki. Insider spekulieren: Disney reservierte bereits einen Termin für Dezember 2028.

0 Kommentare
