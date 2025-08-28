Vorteilswelt
Family Fun Friday

Mit Cineplexx „Tafiti – Ab durch die Wüste“ sehen

28.08.2025 05:00

Am 5. September um 16:00 Uhr heißt es in den Cineplexx Kinos in Österreich ab durch die Wüste mit dem Erdmännchen Tafiti, wenn Österreichs beliebteste Kinos zum Family Fun Friday einladen. krone.tv verlost hierzu Tickets für die Vorstellung des Kinderfilms „Tafiti – Ab durch die Wüste“ am 5. September um 16:00 Uhr

In der sonnendurchfluteten Savanne Afrikas lebt das aufgeweckte Erdmännchen Tafiti. Sein Großvater Opapa warnt ihn immer wieder: „Die Welt da draußen ist voller Gefahren – Erdmännchen bleiben besser unter sich.“

(Bild: TradewindPictures2025)
Doch Tafiti denkt anders. Als sein geliebter Opapa von einer Giftschlange gebissen wird, gibt es nur eine Hoffnung: eine seltene blaue Blume, die hinter der Wüste wächst. Gemeinsam mit Pinsel, einem fröhlichen und etwas tollpatschigen Pinselohrschwein, macht sich Tafiti auf den Weg durch heiße Wüsten, vorbei an wilden Tieren und durch große Herausforderungen. Unterwegs lernen die beiden, was es heißt, füreinander da zu sein – und beweisen, dass in echter Freundschaft der größte Mut liegt.

(Bild: cineplexx, Adobe stock – MN Studio)

krone.tv & krone.at bringen Sie ins Kino
Am 5. September um 16 Uhr laden die Cineplexx Kinos Sie erneut zum Family Fun Friday ein. krone.at & krone.tv verlosen für diese Vorstellung in den folgenden Cineplexx Kinos jeweils 1x3 Tickets. 

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 01. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

