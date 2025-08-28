Vandalen zerstörten Kriegerdenkmal von St. Gilgen

In St. Gilgen (Salzburg) wurde das Denkmal, das an den Zweiten Weltkrieg erinnert, schwerbeschädigt: Unbekannte beschmierten es mit Schriftzügen und Zahlen, die auf ein Neo-Nazi-Umfeld hindeuten, und schlugen auf Teile des Denkmals ein.
Der Schaden ist enorm. Die als Friedensdenkmal bekannte Erinnerungsstätte beim Friedhof im Ort wurde nicht nur großräumig mit Farbe beschmiert. Die Unbekannten wendeten auch Gewalt an. Sie schlugen mit einem schweren Gegenstand – vermutlich einem Hammer – auf Teile, wie die beiden Köpfe, ein. Nase, Helm und Hals sind beschädigt.
Muss zum Teil erneuert werden
Bürgermeister Otto Kloiber (ÖVP) verurteilt den Vandalenakt zutiefst: „Es ist unglaublich, was hier passiert ist. Wir haben das Denkmal erst vor einem Jahr umfangreich saniert.“ Der Ort der Erinnerung, der zum Teil aus Marmor ist, muss jetzt gereinigt und zum Teil erneuert werden.
Zu Beschädigungen durch Sprayer war es im Ort schon mehrmals gekommen. Kloiber: „Hier ist aber jemand sehr überlegt vorgegangen.“ Der Vorfall wurde angezeigt. Aus welchem Umfeld die Zerstörungswut kommt, ist unklar. Die Zahl 44 lässt einen Neo-Nazi-Hintergrund vermuten.
