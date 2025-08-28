Vorteilswelt
Fühlte sich nicht fit

Venedig-Termine abgesagt: Sorge um George Clooney!

Society International
28.08.2025 11:10
Vorerst zeigte sich George Clooney am Mittwoch noch gut gelaunt in Venedig, später sagte der ...
Vorerst zeigte sich George Clooney am Mittwoch noch gut gelaunt in Venedig, später sagte der Hollywoodstar mehrere Termine ab.

Fans in Sorge um George Clooney: Der Hollywoodstar musste am Mittwoch Termine in Venedig absagen. Wie es heißt, aus gesundheitlichen Gründen. 

Gemeinsam mit seiner schönen Ehefrau Amal war George Clooney schon Anfang der Woche in der Lagune angekommen. Am Mittwoch zeigte sich der Hollywoodstar vorerst noch gut gelaunt am Lido, konnte später jedoch nicht alle Interview-Termine wahrnehmen. Auch ein Abendessen mit seinem Filmteam ließ der Schauspieler laut „Hollywood Reporter“ ausfallen.

Vollgepackter Terminkalender
Der Grund: Clooney habe sich am Mittwoch unwohl gefühlt, wie ein Insider dem Branchenmagazin verriet. Eine PR-Agentin habe Clooneys Absage in Venedig laut „Bild“-Zeitung zudem so erklärt: „Ihm ging es plötzlich nicht mehr gut. Bis zuletzt hatte er versucht, dagegen anzukämpfen, doch er fühlt sich unwohl und nicht fähig, an den Interviews teilzunehmen.“

Clooney am Mittwoch bei der Ankunft am Lido
Clooney am Mittwoch bei der Ankunft am Lido

Die Sorge um Clooney soll nach den Absagen groß gewesen sein, heißt es. Doch Fans können aufatmen: Es soll sich bei Clooneys Erkrankung um nichts Ernstes handeln. Vielmehr seien die Absagen des Hollywood-Beaus eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um sich vor seinem vollgepackten Terminkalender am heutigen Donnerstag zu erholen.

Premiere am Donnerstag
Denn nach der offiziellen Pressekonferenz für seinen neuen Film „Jay Kelly“ steht abends auch die große Weltpremiere in Venedig an, bei der Clooney selbstverständlich wieder fit sein möchte.

Regisseur Noah Baumbach erzählt  in „Jay Kelly“ von einem in die Jahre gekommenen Schauspieler (George Clooney), der sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Auch Laura Dern ist bei dem Netflix-Film dabei. 

