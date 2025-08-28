Venedig-Termine abgesagt: Sorge um George Clooney!

Vollgepackter Terminkalender

Der Grund: Clooney habe sich am Mittwoch unwohl gefühlt, wie ein Insider dem Branchenmagazin verriet. Eine PR-Agentin habe Clooneys Absage in Venedig laut „Bild“-Zeitung zudem so erklärt: „Ihm ging es plötzlich nicht mehr gut. Bis zuletzt hatte er versucht, dagegen anzukämpfen, doch er fühlt sich unwohl und nicht fähig, an den Interviews teilzunehmen.“