Drama in der Schweiz

Österreicher (27) nach Badeunfall am Bodensee tot

Ausland
27.08.2025 13:38

Schreckliche Tragödie am Bodensee: Ein 27-jähriger Österreicher ging im Seebadi in Romanshorn unter. Er konnte zwar aus dem Wasser gezogen werden und wurde reanimiert – er verstarb jedoch anschließend im Spital.

Wie die Kantonspolizei Thurgau berichtete, schwamm der 27-Jährige am Montag gegen 15 Uhr in der Nähe eines Floßes, als er plötzlich unterging. Zeugen alarmierten sofort den Bademeister. Der Österreicher wurde aus dem Wasser gerettet und wiederbelebt.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb der 27-Jährige später. Die Kantonspolizei Thurgau versucht nun, die genaue Unglücksursache zu ermitteln.

Der Hafen Romanshorn am Bodensee – das Seebad, wo das Unglück passierte, ist nur wenige Gehminuten entfernt.(Bild: Markus Keller - stock.adobe.com)

Zeitgleich zweiter tödlicher Badeunfall in der Schweiz
Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich ein weiterer tragischer Badeunfall in der Schweiz: Aus dem Bielersee im Kanton Bern wurde ein 40-jähriger bewusstloser Schwimmer von anderen Badegästen aus dem Wasser gezogen. Er wurde von den Ersthelfern reanimiert, ehe die eingetroffenen Rettungskräfte den Patienten übernahmen. Alle Bemühungen waren jedoch vergebens: Der Schweizer verstarb wenige Zeit später im Krankenhaus. 

