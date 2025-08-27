Österreicher (27) nach Badeunfall am Bodensee tot

Zeitgleich zweiter tödlicher Badeunfall in der Schweiz

Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich ein weiterer tragischer Badeunfall in der Schweiz: Aus dem Bielersee im Kanton Bern wurde ein 40-jähriger bewusstloser Schwimmer von anderen Badegästen aus dem Wasser gezogen. Er wurde von den Ersthelfern reanimiert, ehe die eingetroffenen Rettungskräfte den Patienten übernahmen. Alle Bemühungen waren jedoch vergebens: Der Schweizer verstarb wenige Zeit später im Krankenhaus.