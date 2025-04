Grönland sucht nach Trump-Drohungen Schutz

Am Samstag hatte der machthungrige US-Präsident Donald Trump erneut für enorme Aufregung gesorgt: Er wolle das halbautonome dänische Territorium in der Tat annektieren, gab sich der 78-Jährige mit seinen stechenden Augen siegesgewiss. Dem erst 33 Jahre alten neuen Ministerpräsidenten des Eilands Jens-Frederik Nielsen stehen schwere Prüfungen bevor. Erst am Freitag vereidigt, wird er eine Vier-Parteien-Koalitionsregierung anführen.