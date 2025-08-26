Die besten Pflüger zogen am Krappfeld Furchen

Schon im Frühjahr des Vorjahres hatte die Organisation des Bundesbewerbes begonnen: Die LJ Krappfeld hatte Felder, welche die Landwirte dankenswerterweise bereitstellen wollten, für die Pflüger ausgewählt. Am Wochenende wurde Kappel am Krappfeld für drei Tage zum Zentrum der Pflüger-Elite. Die Landjugend Krappfeld unter Larissa Pobaschnig und Lukas Moser und 150 Helfer sorgten für ein unvergessliches Landjugenderlebnis.