Umfrage in Sillian

Bürger reden bei der Neugestaltung des Platzls mit

Kärnten
26.08.2025 20:02
Das „Platzl“ wird umgestaltet, Bürger bringen Ideen ein.
Das „Platzl“ wird umgestaltet, Bürger bringen Ideen ein.(Bild: Martin Oberbichler)

Der Gemeindevorplatz in Sillian in Osttirol wird neu gestaltet. Eine Umfrage unter den Bürgern stößt auf Zustimmung.

Das „Platzl“ in der Osttiroler Gemeinde Sillian steht vor einer Veränderung. Der Vorplatz der Gemeinde wird umgestaltet. Damit dieser den Wünschen der Bürger gerecht wird, hat sich die Gemeindeführung mit Bürgermeister Franz Schneider etwas einfallen lassen: Man initiierte im Rahmen eines „Dolomiti Live Projektes“ mit dem Regionsmanagement Osttirol eine Umfrage. „Es war immer schon meine Intention, die Bürger einzubinden. Der Platz wird schließlich von ihnen genutzt. Wir sind es den Leuten auch schuldig, denn schließlich ist es nicht überall möglich, mitzuentscheiden“, erklärt er.

Antworten auf Fragen sollen in Planung einfließen
Wie wohl fühlt man sich am Platzl? Was macht man dort? Diese und weitere Fragen werden gestellt. Am Ende sollen die Ideen in das Ergebnis einfließen. Da die Beteiligung so groß ist, hat man die Umfrage kurzerhand verlängert. 

Im Oktober ist Schluss. Dann werden die Ergebnisse ausgewertet und in einer Visionenwerkstatt mit Anrainern, Vereinen und weiteren Betroffenen analysiert. Ein Architektenbewerb soll dann die geeignete Lösung bringen. Klar ist, dass das Thema „Brunnen & Wasser“ einen hohen Stellenwert einnimmt.

Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Kärnten

