Bürger reden bei der Neugestaltung des Platzls mit

Der Gemeindevorplatz in Sillian in Osttirol wird neu gestaltet. Eine Umfrage unter den Bürgern stößt auf Zustimmung.
Das „Platzl“ in der Osttiroler Gemeinde Sillian steht vor einer Veränderung. Der Vorplatz der Gemeinde wird umgestaltet. Damit dieser den Wünschen der Bürger gerecht wird, hat sich die Gemeindeführung mit Bürgermeister Franz Schneider etwas einfallen lassen: Man initiierte im Rahmen eines „Dolomiti Live Projektes“ mit dem Regionsmanagement Osttirol eine Umfrage. „Es war immer schon meine Intention, die Bürger einzubinden. Der Platz wird schließlich von ihnen genutzt. Wir sind es den Leuten auch schuldig, denn schließlich ist es nicht überall möglich, mitzuentscheiden“, erklärt er.
Antworten auf Fragen sollen in Planung einfließen
Wie wohl fühlt man sich am Platzl? Was macht man dort? Diese und weitere Fragen werden gestellt. Am Ende sollen die Ideen in das Ergebnis einfließen. Da die Beteiligung so groß ist, hat man die Umfrage kurzerhand verlängert.
Im Oktober ist Schluss. Dann werden die Ergebnisse ausgewertet und in einer Visionenwerkstatt mit Anrainern, Vereinen und weiteren Betroffenen analysiert. Ein Architektenbewerb soll dann die geeignete Lösung bringen. Klar ist, dass das Thema „Brunnen & Wasser“ einen hohen Stellenwert einnimmt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.