Bürger reden bei der Neugestaltung des Platzls mit

Das „Platzl“ in der Osttiroler Gemeinde Sillian steht vor einer Veränderung. Der Vorplatz der Gemeinde wird umgestaltet. Damit dieser den Wünschen der Bürger gerecht wird, hat sich die Gemeindeführung mit Bürgermeister Franz Schneider etwas einfallen lassen: Man initiierte im Rahmen eines „Dolomiti Live Projektes“ mit dem Regionsmanagement Osttirol eine Umfrage. „Es war immer schon meine Intention, die Bürger einzubinden. Der Platz wird schließlich von ihnen genutzt. Wir sind es den Leuten auch schuldig, denn schließlich ist es nicht überall möglich, mitzuentscheiden“, erklärt er.