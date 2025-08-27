Rätselraten um „Grabräuber“ auf Friedhof Parndorf

Sebastian Udulutsch: „Die Idee dieser Art des Diebstahls ist ja nicht dumm. Der Bestohlene wehrt sich nicht und es geht schnell. Trotzdem ist es für uns Angehörige ein komisches Gefühl, dass jemand die Totenruhe unserer Lieben gestört hat.“ Ob etwas aus den Gräbern, wo keine Erde, sondern eine Gruft darunter war, gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Pfarrer Borenitsch schätzt den Schaden an den Gräbern auf rund 10.000 Euro.